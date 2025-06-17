Ціна Rain Coin (RAIN)
Поточна ціна Rain Coin (RAIN) сьогодні становить 4,14 USD з ринковою капіталізацією $ 4,14M USD. Ціна RAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rain Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rain Coin протягом дня — +3,75%
- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD
Отримуйте оновлення цін RAIN до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RAIN.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rain Coin до USD становила $ +0,149569.
За останні 30 днів зміна ціни Rain Coin до USD становила $ +0,1060448580.
За останні 60 днів зміна ціни Rain Coin до USD становила $ +0,7904588940.
За останні 90 днів зміна ціни Rain Coin до USD становила $ +0,1110106283388145.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,149569
|+3,75%
|30 днів
|$ +0,1060448580
|+2,56%
|60 днів
|$ +0,7904588940
|+19,09%
|90 днів
|$ +0,1110106283388145
|+2,76%
Останній аналіз цін Rain Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,10%
+3,75%
+8,54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAIN is a decentralized, daily rewarding coin.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Розуміння токеноміки Rain Coin (RAIN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена RAIN зараз!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 RAIN до VND
₫108 944,1
|1 RAIN до AUD
A$6,2928
|1 RAIN до GBP
￡3,0222
|1 RAIN до EUR
€3,5604
|1 RAIN до USD
$4,14
|1 RAIN до MYR
RM17,5536
|1 RAIN до TRY
₺162,9504
|1 RAIN до JPY
¥597,7332
|1 RAIN до RUB
₽325,4868
|1 RAIN до INR
₹356,04
|1 RAIN до IDR
Rp67 868,8416
|1 RAIN до KRW
₩5 624,9766
|1 RAIN до PHP
₱233,4132
|1 RAIN до EGP
￡E.208,0764
|1 RAIN до BRL
R$22,77
|1 RAIN до CAD
C$5,589
|1 RAIN до BDT
৳506,0736
|1 RAIN до NGN
₦6 379,0362
|1 RAIN до UAH
₴172,017
|1 RAIN до VES
Bs422,28
|1 RAIN до PKR
Rs1 171,4544
|1 RAIN до KZT
₸2 121,957
|1 RAIN до THB
฿134,2188
|1 RAIN до TWD
NT$121,7988
|1 RAIN до AED
د.إ15,1938
|1 RAIN до CHF
Fr3,3534
|1 RAIN до HKD
HK$32,4576
|1 RAIN до MAD
.د.م37,674
|1 RAIN до MXN
$78,4116