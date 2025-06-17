Сьогоднішня ціна Rain Coin (RAIN)

Поточна ціна Rain Coin (RAIN) сьогодні становить 4,14 USD з ринковою капіталізацією $ 4,14M USD. Ціна RAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rain Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Rain Coin протягом дня — +3,75%

- циркуляційна пропозиція – 1,00M USD

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