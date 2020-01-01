Токеноміка Rain by Virtuals (RAIN) Дізнайтеся ключову інформацію про Rain by Virtuals (RAIN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rain by Virtuals (RAIN) Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion. Офіційний вебсайт: https://app.virtuals.io/virtuals/5632 Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1viybJF7pRUcmwyAATb6p10sXQvjgbChA/edit?usp=drive_link&ouid=116833966059588772163&rtpof=true&sd=true Купити RAIN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rain by Virtuals (RAIN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rain by Virtuals (RAIN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 116,77K $ 116,77K $ 116,77K Загальна пропозиція: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M Циркуляційна пропозиція: $ 999,12M $ 999,12M $ 999,12M FDV (повністю розведена вартість): $ 116,77K $ 116,77K $ 116,77K Історичний максимум: $ 0,00196853 $ 0,00196853 $ 0,00196853 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00011687 $ 0,00011687 $ 0,00011687 Дізнайтеся більше про ціну Rain by Virtuals (RAIN)

Токеноміка Rain by Virtuals (RAIN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rain by Virtuals (RAIN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAIN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAIN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAIN, досліджуйте ціну токена RAIN в реальному часі!

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