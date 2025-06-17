Ціна Rain by Virtuals (RAIN)
Поточна ціна Rain by Virtuals (RAIN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 189,00K USD. Ціна RAIN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rain by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Rain by Virtuals протягом дня — +8,03%
- циркуляційна пропозиція – 999,12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rain by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Rain by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rain by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rain by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8,03%
|30 днів
|$ 0
|+39,95%
|60 днів
|$ 0
|+578,22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rain by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,06%
+8,03%
+23,01%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rain is a Ronin network community agent that is powered by META's Llama LLM using the Virtuals protocol platform. Rain exists as an AI agent that focuses on user onboarding for the Ronin Network. Using various training tools, Rain specializes in web3 gaming and is centered around delivering high quality metrics and statistics. In addition to providing real time data, Rain also exists as a streaming agent to deliver advanced levels of user immersion.
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