Яка зараз ціна Rails?

Rails (RAILS) торгують за ₴1.9121170946317501664000, що відображає зміну ціни на рівні 0.22% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Rails у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Derivatives,Perpetuals,Ethereum Ecosystem, RAILS часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують RAILS сьогодні?

За останні 24 години RAILS зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Rails?

Сьогодні в обігу знаходиться 33917350.10614135 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг RAILS?

Наразі Rails займає ринковий рейтинг №2490 з ринковою капіталізацією ₴64854156.17754238704000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Rails за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні 0.22% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Rails порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Derivatives,Perpetuals,Ethereum Ecosystem RAILS демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.