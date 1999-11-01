Ціна Railgun (RAIL)
Поточна ціна Railgun (RAIL) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 63.73M USD. Ціна RAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Railgun:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.24K USD
- зміна ціни Railgun протягом дня — +1.73%
- циркуляційна пропозиція – 57.50M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Railgun до USD становила $ +0.01880096.
За останні 30 днів зміна ціни Railgun до USD становила $ +0.1439615610.
За останні 60 днів зміна ціни Railgun до USD становила $ +0.4110519810.
За останні 90 днів зміна ціни Railgun до USD становила $ +0.1562999439483235.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01880096
|+1.73%
|30 днів
|$ +0.1439615610
|+12.97%
|60 днів
|$ +0.4110519810
|+37.03%
|90 днів
|$ +0.1562999439483235
|+16.39%
Останній аналіз цін Railgun: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.54%
+1.73%
+2.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAILGUN secures privacy for DEX trading and lending. Built without any bridge or layer-2, RAILGUN is a smart contract system that gives zk-SNARK privacy to any transaction or smart contract interaction on Ethereum. Using Railgun means users can be untraceable when they trade, use leverage platforms, or add liquidity, with absolutely any dApp on ETH. It allows any user to build up a private balance and trade through it without withdrawing. It is fully on eth layer-1, so it does not trade off security by using layer 2 node system or cross-chain bridges. RAIL token is the governance token for the RAILGUN DAO, staking these brings special government and economic rights and privileges over the Railgun system. RAILGUN is designed for deployment on Ethereum, BSC, Polygon, and later others.
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