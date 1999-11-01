Сьогоднішня ціна Railgun (RAIL)

Поточна ціна Railgun (RAIL) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 63.73M USD. Ціна RAIL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Railgun:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 223.24K USD

- зміна ціни Railgun протягом дня — +1.73%

- циркуляційна пропозиція – 57.50M USD

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