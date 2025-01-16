Ціна RaidSharksBot (SHARX)
Поточна ціна RaidSharksBot (SHARX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SHARX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RaidSharksBot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.14 USD
- зміна ціни RaidSharksBot протягом дня — +4.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RaidSharksBot до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RaidSharksBot до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RaidSharksBot до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RaidSharksBot до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.87%
|30 днів
|$ 0
|-28.96%
|60 днів
|$ 0
|-35.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RaidSharksBot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+4.87%
-0.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RaidSharksBot is a utility project that powers a Telegram Bot to support X (Twitter) Raids. The SHARX token serves to distribute 50% of all revenue generated by the to bot to its holders.
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