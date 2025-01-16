Ціна Raider Aurum (AURUM)
Поточна ціна Raider Aurum (AURUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AURUM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raider Aurum:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD
- зміна ціни Raider Aurum протягом дня — +2.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raider Aurum до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raider Aurum до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raider Aurum до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raider Aurum до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.12%
|30 днів
|$ 0
|-14.61%
|60 днів
|$ 0
|-5.08%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raider Aurum: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.63%
+2.12%
+1.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This is the in-game currency for the Crypto Raiders game. Players use it to recruit new characters, purchase characters and items in the in-game marketplace, and run more difficult dungeons.
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