Сьогоднішня ціна Raider Aurum (AURUM)

Поточна ціна Raider Aurum (AURUM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AURUM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raider Aurum:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.39K USD

- зміна ціни Raider Aurum протягом дня — +2.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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