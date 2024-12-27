Сьогоднішня ціна Raiden Network (RDN)

Поточна ціна Raiden Network (RDN) сьогодні становить 0.00414814 USD з ринковою капіталізацією $ 212.13K USD. Ціна RDN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raiden Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 510.40 USD

- зміна ціни Raiden Network протягом дня — -0.39%

- циркуляційна пропозиція – 51.14M USD

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