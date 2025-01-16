Ціна Raid (RAID)
Поточна ціна Raid (RAID) сьогодні становить 0.0015555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAID до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raid:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95 USD
- зміна ціни Raid протягом дня — +5.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raid до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raid до USD становила $ -0.0003653367.
За останні 60 днів зміна ціни Raid до USD становила $ -0.0001761406.
За останні 90 днів зміна ціни Raid до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.10%
|30 днів
|$ -0.0003653367
|-23.48%
|60 днів
|$ -0.0001761406
|-11.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raid: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+5.10%
+1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Raid Guild is a decentralized collective of mercenaries ready to slay your Web3 product demons. Raid Guild was started by the three early contributing members to MetaCartel. As they took on open source projects, they would recruit other open-source software contributors into the Guild so they could continue relationships and team up to go on ‘Raids’ of other projects.
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€0.001508835
|1 RAID до USD
$0.0015555
|1 RAID до MYR
RM0.006984195
|1 RAID до TRY
₺0.05515803
|1 RAID до JPY
¥0.243420195
|1 RAID до RUB
₽0.159889845
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₹0.134441865
|1 RAID до IDR
Rp25.49999592
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₱0.09099675
|1 RAID до EGP
￡E.0.078443865
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R$0.00939522
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C$0.002224365
|1 RAID до BDT
৳0.18815328
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₦2.4191136
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₴0.06545544
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