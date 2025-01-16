Сьогоднішня ціна Raid (RAID)

Поточна ціна Raid (RAID) сьогодні становить 0.0015555 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAID до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raid:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.95 USD

- зміна ціни Raid протягом дня — +5.10%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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