Ціна RAI yVault (YVRAI)
Поточна ціна RAI yVault (YVRAI) сьогодні становить 3.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAI yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни RAI yVault протягом дня — +0.63%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін YVRAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YVRAI.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAI yVault до USD становила $ +0.01885517.
За останні 30 днів зміна ціни RAI yVault до USD становила $ -0.0013209480.
За останні 60 днів зміна ціни RAI yVault до USD становила $ -0.0115158640.
За останні 90 днів зміна ціни RAI yVault до USD становила $ +0.010565624824453.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01885517
|+0.63%
|30 днів
|$ -0.0013209480
|-0.04%
|60 днів
|$ -0.0115158640
|-0.38%
|90 днів
|$ +0.010565624824453
|+0.35%
Останній аналіз цін RAI yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.16%
+0.63%
+0.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 YVRAI до AUD
A$4.832
|1 YVRAI до GBP
￡2.4462
|1 YVRAI до EUR
€2.9294
|1 YVRAI до USD
$3.02
|1 YVRAI до MYR
RM13.5598
|1 YVRAI до TRY
₺107.0892
|1 YVRAI до JPY
¥472.5998
|1 YVRAI до RUB
₽310.4258
|1 YVRAI до INR
₹261.0186
|1 YVRAI до IDR
Rp49,508.1888
|1 YVRAI до PHP
₱176.67
|1 YVRAI до EGP
￡E.152.2986
|1 YVRAI до BRL
R$18.2408
|1 YVRAI до CAD
C$4.3186
|1 YVRAI до BDT
৳365.2992
|1 YVRAI до NGN
₦4,696.704
|1 YVRAI до UAH
₴127.0816
|1 YVRAI до VES
Bs160.06
|1 YVRAI до PKR
Rs840.9794
|1 YVRAI до KZT
₸1,594.4996
|1 YVRAI до THB
฿104.5222
|1 YVRAI до TWD
NT$99.4788
|1 YVRAI до CHF
Fr2.7482
|1 YVRAI до HKD
HK$23.4956
|1 YVRAI до MAD
.د.م30.2302