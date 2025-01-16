Сьогоднішня ціна RAI yVault (YVRAI)

Поточна ціна RAI yVault (YVRAI) сьогодні становить 3.02 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVRAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAI yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни RAI yVault протягом дня — +0.63%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YVRAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YVRAI.