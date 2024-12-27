Ціна Rai Reflex Index (RAI)
Поточна ціна Rai Reflex Index (RAI) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна RAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rai Reflex Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.51K USD
- зміна ціни Rai Reflex Index протягом дня — +0.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ +0.01581927.
За останні 30 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0555440340.
За останні 60 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0467519390.
За останні 90 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0350181204651883.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01581927
|+0.53%
|30 днів
|$ -0.0555440340
|-1.85%
|60 днів
|$ -0.0467519390
|-1.56%
|90 днів
|$ -0.0350181204651883
|-1.15%
Останній аналіз цін Rai Reflex Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.53%
+0.05%
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