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Ціна Rai Reflex Index (RAI)

USD

Графік ціни Rai Reflex Index (RAI) в реальному часі

$2.99
$2.99$2.99
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна Rai Reflex Index (RAI)

Поточна ціна Rai Reflex Index (RAI) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна RAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rai Reflex Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.51K USD
- зміна ціни Rai Reflex Index протягом дня — +0.53%
- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD

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Цінові показники Rai Reflex Index (RAI) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ +0.01581927.
За останні 30 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0555440340.
За останні 60 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0467519390.
За останні 90 днів зміна ціни Rai Reflex Index до USD становила $ -0.0350181204651883.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.01581927+0.53%
30 днів$ -0.0555440340-1.85%
60 днів$ -0.0467519390-1.56%
90 днів$ -0.0350181204651883-1.15%

Аналіз цін Rai Reflex Index (RAI)

Останній аналіз цін Rai Reflex Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 2.95
$ 2.95$ 2.95

$ 3.03
$ 3.03$ 3.03

$ 4.19
$ 4.19$ 4.19

-0.00%

+0.53%

+0.05%

Ринкова інформація Rai Reflex Index (RAI)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 3.57M
$ 3.57M$ 3.57M

$ 52.51K
$ 52.51K$ 52.51K

1.19M
1.19M 1.19M

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Ресурс Rai Reflex Index (RAI)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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