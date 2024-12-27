Сьогоднішня ціна Rai Reflex Index (RAI)

Поточна ціна Rai Reflex Index (RAI) сьогодні становить 2.99 USD з ринковою капіталізацією $ 3.57M USD. Ціна RAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rai Reflex Index:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.51K USD

- зміна ціни Rai Reflex Index протягом дня — +0.53%

- циркуляційна пропозиція – 1.19M USD

Отримуйте оновлення цін RAI до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни RAI.