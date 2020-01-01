Токеноміка RAI Finance (SOFI) Дізнайтеся ключову інформацію про RAI Finance (SOFI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RAI Finance (SOFI) RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance. Офіційний вебсайт: https://rai.finance/ Купити SOFI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RAI Finance (SOFI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RAI Finance (SOFI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 4,97M $ 4,97M $ 4,97M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 507,18M $ 507,18M $ 507,18M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M Історичний максимум: $ 2,86 $ 2,86 $ 2,86 Історичний мінімум: $ 0,00639956 $ 0,00639956 $ 0,00639956 Поточна ціна: $ 0,00981131 $ 0,00981131 $ 0,00981131 Дізнайтеся більше про ціну RAI Finance (SOFI)

Токеноміка RAI Finance (SOFI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RAI Finance (SOFI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOFI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOFI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOFI, досліджуйте ціну токена SOFI в реальному часі!

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