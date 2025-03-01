Сьогоднішня ціна RAI Finance (SOFI)

Поточна ціна RAI Finance (SOFI) сьогодні становить 0.00899518 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56M USD. Ціна SOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAI Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.42K USD

- зміна ціни RAI Finance протягом дня — +1.90%

- циркуляційна пропозиція – 507.18M USD

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