Ціна RAI Finance (SOFI)
Поточна ціна RAI Finance (SOFI) сьогодні становить 0.00899518 USD з ринковою капіталізацією $ 4.56M USD. Ціна SOFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAI Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 50.42K USD
- зміна ціни RAI Finance протягом дня — +1.90%
- циркуляційна пропозиція – 507.18M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAI Finance до USD становила $ +0.00016793.
За останні 30 днів зміна ціни RAI Finance до USD становила $ -0.0021533093.
За останні 60 днів зміна ціни RAI Finance до USD становила $ -0.0014769545.
За останні 90 днів зміна ціни RAI Finance до USD становила $ -0.002946377349677822.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016793
|+1.90%
|30 днів
|$ -0.0021533093
|-23.93%
|60 днів
|$ -0.0014769545
|-16.41%
|90 днів
|$ -0.002946377349677822
|-24.67%
Останній аналіз цін RAI Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
+1.90%
-4.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RAI Finance is a protocol designed to provide DeFi with a wider range of assets, a higher amount of liquidity, and a diverse set of financial use cases. When this feature set is combined with the cross-chain compatibility of the Polkadot ecosystem, it eliminates fragmentation across the existing DeFi ecosystem by bringing a complement of new assets and a higher amount of liquidity to decentralized finance.
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