Інформація щодо ціни RAGE COIN (RAGE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -1.45% Зміна ціни (1 дн.) +6.96% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.66% Зміна ціни (за 7 дн.) +0.66%

Актуальна ціна RAGE COIN (RAGE) становить --. За останні 24 години RAGE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RAGE становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RAGE змінився на -1.45% за останню годину, +6.96% за 24 години та на +0.66% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RAGE COIN (RAGE)

Ринкова капіталізація $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.41K$ 23.41K $ 23.41K Циркуляційне постачання 944.94M 944.94M 944.94M Загальна пропозиція 944,939,913.739355 944,939,913.739355 944,939,913.739355

Поточна ринкова капіталізація RAGE COIN — $ 23.41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RAGE — 944.94M, зі загальною пропозицією 944939913.739355. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.41K.