Ціна RAGE (RAGE)
Поточна ціна RAGE (RAGE) сьогодні становить 0.092582 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAGE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAGE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.79K USD
- зміна ціни RAGE протягом дня — -0.58%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAGE до USD становила $ -0.00054152717742094.
За останні 30 днів зміна ціни RAGE до USD становила $ -0.0568462738.
За останні 60 днів зміна ціни RAGE до USD становила $ +0.0662552621.
За останні 90 днів зміна ціни RAGE до USD становила $ +0.03556921084574531.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00054152717742094
|-0.58%
|30 днів
|$ -0.0568462738
|-61.40%
|60 днів
|$ +0.0662552621
|+71.56%
|90 днів
|$ +0.03556921084574531
|+62.39%
Останній аналіз цін RAGE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-0.58%
-3.51%
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