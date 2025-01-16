Ціна Ragdoll (RAGDOLL)
Поточна ціна Ragdoll (RAGDOLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAGDOLL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ragdoll:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.16K USD
- зміна ціни Ragdoll протягом дня — +5.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ragdoll до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ragdoll до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ragdoll до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ragdoll до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.51%
|30 днів
|$ 0
|-69.28%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ragdoll: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.37%
+5.51%
-29.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The RAGDOLL project is about Ragdoll cats which are one of the famous cat breeds and their popularity holds high brand value in cat-related products and the content market.
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