Сьогоднішня ціна Ragdoll (RAGDOLL)

Поточна ціна Ragdoll (RAGDOLL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAGDOLL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ragdoll:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.16K USD

- зміна ціни Ragdoll протягом дня — +5.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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