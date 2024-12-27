Ціна Raft (RAFT)
Поточна ціна Raft (RAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 358.60K USD. Ціна RAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raft:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.20 USD
- зміна ціни Raft протягом дня — -0.09%
- циркуляційна пропозиція – 1.16B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raft до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.09%
|30 днів
|$ 0
|-42.66%
|60 днів
|$ 0
|-25.23%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-0.09%
+29.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Raft is a DeFi protocol that lets you generate R by depositing liquid staking tokens (LSDs) as collateral, providing a capital-efficient way to borrow while keeping your staking rewards. R is a decentralized USD stablecoin backed by liquid staking tokens like stETH (Lido Staked ETH) and rETH (Rocket Pool ETH). R aims to be the stablecoin of choice within the decentralized ecosystem, with deep liquidity across many trading pairs and a stable peg to the US dollar maintained through a combination of hard and soft peg mechanisms.
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