Сьогоднішня ціна Raft (RAFT)

Поточна ціна Raft (RAFT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 358.60K USD. Ціна RAFT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raft:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.20 USD

- зміна ціни Raft протягом дня — -0.09%

- циркуляційна пропозиція – 1.16B USD

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