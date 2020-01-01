Токеноміка RAFF the Giraffe (RAFF) Дізнайтеся ключову інформацію про RAFF the Giraffe (RAFF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RAFF the Giraffe (RAFF) HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff, Офіційний вебсайт: https://raff-thegiraffe.godaddysites.com/ Купити RAFF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RAFF the Giraffe (RAFF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RAFF the Giraffe (RAFF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 14,67K $ 14,67K $ 14,67K Загальна пропозиція: $ 98,95M $ 98,95M $ 98,95M Циркуляційна пропозиція: $ 98,95M $ 98,95M $ 98,95M FDV (повністю розведена вартість): $ 14,67K $ 14,67K $ 14,67K Історичний максимум: $ 0,00458787 $ 0,00458787 $ 0,00458787 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00014867 $ 0,00014867 $ 0,00014867 Дізнайтеся більше про ціну RAFF the Giraffe (RAFF)

Токеноміка RAFF the Giraffe (RAFF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RAFF the Giraffe (RAFF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAFF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAFF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAFF, досліджуйте ціну токена RAFF в реальному часі!

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