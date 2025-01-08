Сьогоднішня ціна RAFF the Giraffe (RAFF)

Поточна ціна RAFF the Giraffe (RAFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.19K USD. Ціна RAFF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RAFF the Giraffe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.34 USD

- зміна ціни RAFF the Giraffe протягом дня — -2.96%

- циркуляційна пропозиція – 98.99M USD

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