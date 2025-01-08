Ціна RAFF the Giraffe (RAFF)
Поточна ціна RAFF the Giraffe (RAFF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 28.19K USD. Ціна RAFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RAFF the Giraffe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 193.34 USD
- зміна ціни RAFF the Giraffe протягом дня — -2.96%
- циркуляційна пропозиція – 98.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RAFF the Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RAFF the Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RAFF the Giraffe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RAFF the Giraffe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.96%
|30 днів
|$ 0
|-23.55%
|60 днів
|$ 0
|-37.18%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RAFF the Giraffe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-2.96%
-2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
HI I'M RAFF THE GIRAFFE FROM THE LAND OF SOLANA AND I CAN'T STOP GROWING. ALL I KNOW IS HIGHER! RAFF HAS A CHARITABLE GOAL OF CONTRIBUTING AT LEAST $50,000 TOWARDS THE GIRAFFE CONSERVATION FOUNDATION.Raff is also building a ZOO game were your can build your own zoo on a piece of digital land and make all animal[meme] be apart if it, everyone animal that belongs in a zoo that has a meme will be contacted by Raff,
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