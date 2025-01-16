Ціна Radx Ai ($RADX)
Поточна ціна Radx Ai ($RADX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $RADX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Radx Ai:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 143.10K USD
- зміна ціни Radx Ai протягом дня — +5.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Radx Ai до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Radx Ai до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Radx Ai до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Radx Ai до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.26%
|30 днів
|$ 0
|-2.19%
|60 днів
|$ 0
|-36.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Radx Ai: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+5.26%
-22.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RADX (RADX AI) Meme Token As a united team of developers, we are dedicated to creating impactful events to boost brand recognition and more. RADX AI is committed to becoming the most renowned AI token in the market. Our strong base includes reputable individuals who support us in financing exchange listings and marketing endeavors. By uniting our community team, we grow stronger together, aiming to set a new benchmark in AI tokens. Our pure tokenomics form the foundation of our contract, establishing us as the gold standard. Our decentralized Web3 community empowers us as we pave the way forward.
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