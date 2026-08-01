Ціна RADR (RADR)
Поточна ціна RADR (RADR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RADR до USD становить $ 0 за RADR.
RADR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 748,66, з циркуляційною пропозицією у 927,27M RADR. Протягом останніх 24 годин RADR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00506565, тоді як історичний мінімум — $ 0.
У короткостроковій динаміці RADR змінився на -- за останню годину та на +2,72% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.
Поточна ринкова капіталізація RADR — $ 12,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RADR — 927,27M, зі загальною пропозицією 927267552.3527869. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,75K.
--
+0,30%
+2,72%
+2,72%
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RADR до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RADR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RADR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RADR до USD становила --.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,30%
|30 днів
|$ 0
|-4,77%
|60 днів
|$ 0
|+3,02%
|90 днів
|--
|--
У 2040 році ціна RADR потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.
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Що таке RADR?
Radr — це стек для оплат та ідентифікації, що надає пріоритет конфіденційності на Solana. Він дозволяє додаткам, API та AI-агентам здійснювати платіжні та оплатні операції в приватному режимі — за допомогою доведень нульового знання, зашифрованих сум та безгазових користувацьких інтерфейсів — при цьому зберігаючи сумісність зі стандартами (x402 «Потрібна оплата»).
Що входить у його склад: ShadowID: ЗК-ідентифікація з обмеженнями швидкості типу RLN для безпечного автоматизованого функціонування та захисту від спаму. ShadowPay: Приватні платежі x402 — доведення Groth16 + зашифровані сума за допомогою ElGamal + ескроу PDA; релейтери покривають комісії. ShadowPath: ЗК-міксер/анонімні рейли для поглибленої неспівпадальності. ShadowMSG: Зашифровані повідомлення, пов’язані з ShadowID.
Що робить RADR унікальним?
Повний стек конфіденційності, а не окремий додаток. ShadowID (ЗК-ідентифікація + RLN), ShadowPay (приватні платежі x402), ShadowPath (ЗК-міксер), ShadowMSG (зашифровані повідомлення) — всі ці компоненти розроблені таким чином, щоб взаємодіяти між собою, а не бути додатковими модулями. Математика переважає довіру. Доведення Groth16 + зашифровані сума за допомогою ElGamal + ончейн-ескроу PDA означають можливість перевіряти платежі без відкриття відправника чи суми — немає потреби просто довіряти бекенд-системі посередника. Автоматизація готова до використання агентами. Дозволи на витрати та ончейн-нульіфікатори забезпечують безпечне автоплатіжне функціонування, підписки та платежі AI-агентів без потреби вручну відкривати гаманець. Безгазовий користувацький інтерфейс за замовчуванням. Релейтери покривають комісії; користувачі отримують приватні процеси з одним кліком після першого фінансування. Правильне виконання x402. Сумісність зі стандартами заголовків та процесів, але посередник криптографічно сліпий; перевірка та розрахунки проводяться в блокчейні, а не в офлайн-записах. Первинна поверхня для розробників. Чисті REST-точки доступу, SDK, макети/тестові набори та прості приклади платних стінок/розрахунків, які працюють навіть до того, як ви торкнетеся блокчейну. Випробувані примітиви. Обмеження швидкості типу RLN, мерклеві зобов’язання, хешування Poseidon — послідовна криптографія для ідентифікації, платежів та повідомлень. Бренд та досвід користувача, що готові до використання. Докладні документації, термінальний інтерфейс та готові до виробництва активи, щоб команди могли швидко перейти від демонстрації до реального запуску. Чітка стратегія використання токена. $RADR об’єднує стек конфіденційності (рівні доступу, економіка релейтерів, майбутнє викупу/комісії), а не просто «ще один токен блокчейну».
На якій блокчейн-мережі працює RADR?
RADR працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.
Яка зараз ціна RADR?
Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на 0.29% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.
До якої категорії належить RADR?
RADR належить до категорії Smart Contract Platform,Solana Ecosystem,Zero Knowledge (ZK),BONK.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти RADR зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.
Яка ринкова капіталізація RADR?
Його ринкова капіталізація становить ₴561913.8292529707744000, що ставить актив на #9703 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.
Скільки токенів RADR зараз знаходиться в обігу?
У обігу на ринку перебуває 927267552.3527869 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.
Наскільки активно торгували RADR сьогодні?
За останню добу RADR згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.
Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?
Протягом останніх 24 годин RADR коливався між ₴ та ₴, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|02-11 14:20:00
|Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
|02-10 18:39:21
|Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
|02-04 11:04:00
|Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
|02-04 00:48:00
|Оновлення в галузі
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|02-01 01:12:00
|Оновлення в галузі
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