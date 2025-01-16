Ціна Radpie (RDP)
Поточна ціна Radpie (RDP) сьогодні становить 0.091619 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RDP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Radpie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.96K USD
- зміна ціни Radpie протягом дня — +2.51%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Radpie до USD становила $ +0.00224432.
За останні 30 днів зміна ціни Radpie до USD становила $ -0.0260866778.
За останні 60 днів зміна ціни Radpie до USD становила $ -0.0204656964.
За останні 90 днів зміна ціни Radpie до USD становила $ -0.03188144808925155.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00224432
|+2.51%
|30 днів
|$ -0.0260866778
|-28.47%
|60 днів
|$ -0.0204656964
|-22.33%
|90 днів
|$ -0.03188144808925155
|-25.81%
Останній аналіз цін Radpie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+2.51%
+1.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Created as a SubDAO within Magpie, Radpie stands at the forefront of enhancing yield and refining governance for Radiant Capital enthusiasts. Drawing power from the robust foundation of Radiant’s infrastructure, it stands as a beacon of enhanced advantages. Radpie’s core mechanism involves the locking of dLP tokens, which fortifies governance rights and triggers RDNT distribution for deposits and borrows in the Radiant ecosystem. Radpie enables Radiant users and dLP holders to access RDNT rewards and increased revenue without any lock-up period.
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