Ціна RadioShack (RADIO)
Поточна ціна RadioShack (RADIO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 194.96K USD. Ціна RADIO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RadioShack:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 142.28 USD
- зміна ціни RadioShack протягом дня — +1.98%
- циркуляційна пропозиція – 3.44B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RadioShack до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RadioShack до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RadioShack до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RadioShack до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.98%
|30 днів
|$ 0
|-3.77%
|60 днів
|$ 0
|+28.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RadioShack: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.55%
+1.98%
+6.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RadioShack is a 100 year old brand embedded into the global consciousness, now on a mission to be the first protocol to bridge the gap to mainstream usage of blockchain and cryptocurrencies.
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