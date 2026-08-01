Сьогоднішня ціна Radiant Capital

Поточна ціна Radiant Capital (RDNT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,67% за останні 24 години. Поточний курс конвертації RDNT до USD становить $ 0 за RDNT.

Radiant Capital наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 593 892, з циркуляційною пропозицією у 1,44B RDNT. Протягом останніх 24 годин RDNT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,585268, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці RDNT змінився на -1,66% за останню годину та на -15,94% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 43,79K.

Ринкова інформація щодо Radiant Capital (RDNT)

Ринкова капіталізація $ 593,89K$ 593,89K $ 593,89K Обсяг (за 24 год) $ 43,79K$ 43,79K $ 43,79K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 619,96K$ 619,96K $ 619,96K Циркуляційне постачання 1,44B 1,44B 1,44B Загальна пропозиція 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0 1 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Radiant Capital — $ 593,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 43,79K. Циркуляційна пропозиція RDNT — 1,44B, зі загальною пропозицією 1500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 619,96K.