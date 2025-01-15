Ціна Racoon (RAC)
Поточна ціна Racoon (RAC) сьогодні становить 0.04057351 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Racoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75 USD
- зміна ціни Racoon протягом дня — +6.20%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Racoon до USD становила $ +0.00236704.
За останні 30 днів зміна ціни Racoon до USD становила $ -0.0214224765.
За останні 60 днів зміна ціни Racoon до USD становила $ -0.0203243220.
За останні 90 днів зміна ціни Racoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00236704
|+6.20%
|30 днів
|$ -0.0214224765
|-52.79%
|60 днів
|$ -0.0203243220
|-50.09%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Racoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+6.20%
-20.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The $RAC token is an utility and governance token used by the projects Racoon Supply oversees. $RAC is commonly used to play games on Racoon.Bet; an on-chain gaming platform on Juno Network. It is also used as a governance token for the $RAC DAO; the governing entity of the $RAC token. The upcoming utilities of the $RAC token will be affiliated to on-chain Machine Learning, NFT & mathematical applications that the team from Racoon Supply will be releasing in the near future.
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