Сьогоднішня ціна Racoon (RAC)

Поточна ціна Racoon (RAC) сьогодні становить 0.04057351 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Racoon:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75 USD

- зміна ціни Racoon протягом дня — +6.20%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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