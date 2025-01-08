Сьогоднішня ціна RaceX (RACEX)

Поточна ціна RaceX (RACEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 74.62K USD. Ціна RACEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності RaceX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.89 USD

- зміна ціни RaceX протягом дня — +0.34%

- циркуляційна пропозиція – 742.06M USD

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