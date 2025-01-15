Ціна RaceFi (RACEFI)
Поточна ціна RaceFi (RACEFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RACEFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності RaceFi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 81.23 USD
- зміна ціни RaceFi протягом дня — -0.06%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни RaceFi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни RaceFi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни RaceFi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни RaceFi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.06%
|30 днів
|$ 0
|-1.06%
|60 днів
|$ 0
|-27.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін RaceFi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-0.06%
-7.62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
RaceFi is the first AI/ML integrated car racing game on the Solana ecosystem. Within RaceFi’s metaverse, players can earn while enjoying various game modes to satisfy the thirst for speed or make a profit by owning in-game property. Pure race or Battle race, PvP or PvE, racers or gamblers, the possibilities are endless. Our mission is to provide players with the most imaginative gaming experience and the most profitable monetization options possible, while also fostering the development of the Solana ecosystem and the widespread adoption of blockchain technologies.
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