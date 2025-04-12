Ціна Race to a Billion (RACE)
Поточна ціна Race to a Billion (RACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна RACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Race to a Billion:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Race to a Billion протягом дня — -15.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Race to a Billion до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Race to a Billion до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Race to a Billion до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Race to a Billion до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-15.62%
|30 днів
|$ 0
|-98.52%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Race to a Billion: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.78%
-15.62%
-22.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$RACE is the native token of Race to a Billion, a decentralized AI-powered virtual racing and prediction platform. It allows users to stake, trade, and participate in predictive markets based on simulated meme coin races. The project emphasizes transparency, decentralization, and security, utilizing smart contracts and regular audits. The total supply is 2.5 billion $RACE tokens, with allocations for staking rewards, ecosystem growth, and development. Currently in its presale phase, $RACE has gained early traction, with over 15 million tokens staked and high APY rewards.
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