Ціна Race Kingdom (ATOZ)
Поточна ціна Race Kingdom (ATOZ) сьогодні становить 0.03660717 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATOZ до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Race Kingdom:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 39.28K USD
- зміна ціни Race Kingdom протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Race Kingdom до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Race Kingdom до USD становила $ -0.0030307808.
За останні 60 днів зміна ціни Race Kingdom до USD становила $ -0.0025270588.
За останні 90 днів зміна ціни Race Kingdom до USD становила $ -0.006950520675271626.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.04%
|30 днів
|$ -0.0030307808
|-8.27%
|60 днів
|$ -0.0025270588
|-6.90%
|90 днів
|$ -0.006950520675271626
|-15.95%
Останній аналіз цін Race Kingdom: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
+0.04%
+0.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Race Kingdom is a Metaverse Web3 game with hyper immersive gameplay. Race Kingdom allows us to have a different identity, to have the friends we wish, to attend events, to buy goods and services instantly, just like in the real world, but in digital form. Within the Race Kingdom, the only way for players to survive is to buy, train, breed, and race multiple creatures. When their creatures succeed, the players earn the highly valuable ATOZ that powers the Race Kingdom. There will be 3800 in-Game NFTs will accelerate the development of the Metaverse by encouraging the growth of digital marketplaces. This model gives developers a global audience and consumers a unified experience.
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