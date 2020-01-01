Токеноміка Raccoon Dog (RACCOONDOG) Дізнайтеся ключову інформацію про Raccoon Dog (RACCOONDOG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Raccoon Dog (RACCOONDOG) The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump Офіційний вебсайт: https://raccoondog.meme/ Купити RACCOONDOG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Raccoon Dog (RACCOONDOG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Raccoon Dog (RACCOONDOG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 23,95K $ 23,95K $ 23,95K Загальна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M Циркуляційна пропозиція: $ 999,88M $ 999,88M $ 999,88M FDV (повністю розведена вартість): $ 23,95K $ 23,95K $ 23,95K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Токеноміка Raccoon Dog (RACCOONDOG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Raccoon Dog (RACCOONDOG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RACCOONDOG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RACCOONDOG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RACCOONDOG, досліджуйте ціну токена RACCOONDOG в реальному часі!

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