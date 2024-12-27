Ціна Raccoon Dog (RACCOONDOG)
Поточна ціна Raccoon Dog (RACCOONDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175.04K USD. Ціна RACCOONDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raccoon Dog:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 768.07 USD
- зміна ціни Raccoon Dog протягом дня — -3.27%
- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raccoon Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raccoon Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raccoon Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raccoon Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.27%
|30 днів
|$ 0
|-72.23%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raccoon Dog: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.27%
-3.27%
-22.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Cutest Meme Coin Ever! 🦝 In Japan, the tanuki is a beloved legend known for its charm and mischief. Now, on Solana, $RaccoonDog is redefining the future of meme coins! 🌟🐾 #RaccoonDog is 100% community-driven with no team tokens and a fair launch that ensures everyone gets a chance to join the fun. Backed by adorable raccoon dogs and vibrant community memes, it's more than a token—it’s a movement! Plus, liquidity is locked forever for your safety. 🚀 CA GLkCbVHbzbDZ6MzGq3DyKiiEdAVN2U4JXeWp5rspump
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