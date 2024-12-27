Сьогоднішня ціна Raccoon Dog (RACCOONDOG)

Поточна ціна Raccoon Dog (RACCOONDOG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 175.04K USD. Ціна RACCOONDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Raccoon Dog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 768.07 USD

- зміна ціни Raccoon Dog протягом дня — -3.27%

- циркуляційна пропозиція – 999.94M USD

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