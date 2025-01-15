Ціна Raccoon (ROON)
Поточна ціна Raccoon (ROON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ROON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Raccoon:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.87 USD
- зміна ціни Raccoon протягом дня — -1.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Raccoon до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Raccoon до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.23%
|30 днів
|$ 0
|-27.93%
|60 днів
|$ 0
|-9.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Raccoon: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.41%
-1.23%
-16.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Get ready to sneak your way on top of TON with RACCOON RACCOON is an entertaining meme project built on the TON blockchain. The RACCOON community is at the heart of the project and all decisions are made by The community decides, RACCOON is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, RACCOON is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let RACCOON show you the way. RACCOON seeks to encourage and bring new investors to the TON Blockchain. We also want to create a safe and secure trading space,
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