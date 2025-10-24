Інформація щодо ціни RabbitX (RBX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0,00103884 $ 0,00103884 $ 0,00103884 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0,00103884$ 0,00103884 $ 0,00103884 Рекордний максимум $ 0,300034$ 0,300034 $ 0,300034 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -6,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -88,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -88,50%

Актуальна ціна RabbitX (RBX) становить --. За останні 24 години RBX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0,00103884, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум RBX становить $ 0,300034, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то RBX змінився на -- за останню годину, -6,56% за 24 години та на -88,50% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо RabbitX (RBX)

Ринкова капіталізація $ 582,04K$ 582,04K $ 582,04K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 970,25K$ 970,25K $ 970,25K Циркуляційне постачання 599,88M 599,88M 599,88M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація RabbitX — $ 582,04K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція RBX — 599,88M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 970,25K.