Токеноміка RabbitSwap (RABBIT) Дізнайтеся ключову інформацію про RabbitSwap (RABBIT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація RabbitSwap (RABBIT) RabbitSwap.xyz is a DEX protocol designed to serve as the primary liquidity center on Viction network, combining with a robust DEX protocol, user-friendly experience, and advanced liquidity tools. As the backbone of Viction’s liquidity, RabbitSwap is the liquidity management layer for projects to launch tokens, create incentive campaigns, manage treasury, and enhance token performance. Whether you are launching a new asset or driving liquidity, RabbitSwap is the go-to platform for seamless trading and sustainable growth on Viction. Our mission is to grow the Viction Ecosystem by providing support through liquidity, technology and tools. RabbitSwap.xyz was officially launched in December, 2024 on Viction network. Офіційний вебсайт: https://rabbitswap.xyz/ Купити RABBIT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни RabbitSwap (RABBIT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена RabbitSwap (RABBIT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 757,97K $ 757,97K $ 757,97K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 7,58M $ 7,58M $ 7,58M Історичний максимум: $ 0,045219 $ 0,045219 $ 0,045219 Історичний мінімум: $ 0,00138977 $ 0,00138977 $ 0,00138977 Поточна ціна: $ 0,00753426 $ 0,00753426 $ 0,00753426 Дізнайтеся більше про ціну RabbitSwap (RABBIT)

Токеноміка RabbitSwap (RABBIT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки RabbitSwap (RABBIT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RABBIT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RABBIT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RABBIT, досліджуйте ціну токена RABBIT в реальному часі!

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