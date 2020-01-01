Токеноміка Rabbit Wallet (RAB) Дізнайтеся ключову інформацію про Rabbit Wallet (RAB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Rabbit Wallet (RAB) What is the project about? Rabbit Wallet is a multi-utility decentralized wallet application (Defi Wallet) that facilitates the storage and management of crypto-assets for users, granting them complete control over their assets. containing security characters In addition, the Rabbit wallet allows users to connect DApps, and the wallet's integrated utilities help users experience and earn money in the Defi world. What makes your project unique? Rabbit Wallet is designed to be the next generation of decentralized multi-utility wallet applications. And designed to provide users with an excellent experience, with a simple and intuitive interface that is user-friendly. Utilities designed to provide users with everything they require: *Storage of assets using private keys ensures a high level of security and reputation. *Easy accessibility and anonymity for transactions anytime, anywhere. *Trade over one million tokens across fourteen leading blockchains. Automatically switch preferred Blockchain without user input. *Connect to a number of DApps. *Passive Income through Betting

Daily breaking news and market strategies *Track real-time charts and prices for each token. *Participate in Airdrops and IDOs from the leading projects. *Purchase Tokens directly through Visa and Mastercard. *Rewards from an affiliate referral program. History of your project. NA What’s next for your project? NA What can your token be used for? The Rabbit wallet project's utility and governance token is the RABBIT ($RAB) token. Projects use $RAB Token to pay 30% of Airdrop and Launchpad service fees.

$RAB holders are eligible to participate in Airdrop and Launchpad programs from Rabbit's partner projects.

Users must hold $RAB in order to submit proposals, cast votes, and manage projects within the Rabbit ecosystem.

Users hold $RAB in order to generate passive income via Staking RABBIT

Users who hold $RAB in the future will receive a trading discount on DEX RABBIT Офіційний вебсайт: https://therabbit.io Whitepaper: https://therabbit.io/docs/whitepaper-therabbit.pdf Купити RAB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Rabbit Wallet (RAB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Rabbit Wallet (RAB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 89,60K $ 89,60K $ 89,60K Загальна пропозиція: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M Циркуляційна пропозиція: $ 64,00M $ 64,00M $ 64,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 89,60K $ 89,60K $ 89,60K Історичний максимум: $ 0,07209 $ 0,07209 $ 0,07209 Історичний мінімум: $ 0,00113835 $ 0,00113835 $ 0,00113835 Поточна ціна: $ 0,00140006 $ 0,00140006 $ 0,00140006 Дізнайтеся більше про ціну Rabbit Wallet (RAB)

Токеноміка Rabbit Wallet (RAB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Rabbit Wallet (RAB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів RAB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів RAB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку RAB, досліджуйте ціну токена RAB в реальному часі!

Прогноз ціни RAB Хочете знати, куди рухається RAB? Наша сторінка прогнозу ціни RAB поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена RAB зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!