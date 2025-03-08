Сьогоднішня ціна Rabbit Wallet (RAB)

Поточна ціна Rabbit Wallet (RAB) сьогодні становить 0.00210519 USD з ринковою капіталізацією $ 134.32K USD. Ціна RAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rabbit Wallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 388.63K USD

- зміна ціни Rabbit Wallet протягом дня — -6.24%

- циркуляційна пропозиція – 64.00M USD

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