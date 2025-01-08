Сьогоднішня ціна Rabbit Finance (RABBIT)

Поточна ціна Rabbit Finance (RABBIT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.44K USD. Ціна RABBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rabbit Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 465.88 USD

- зміна ціни Rabbit Finance протягом дня — -0.92%

- циркуляційна пропозиція – 106.45M USD

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