Ціна Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)
Поточна ціна Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) сьогодні становить 0.00325942 USD з ринковою капіталізацією $ 3.13M USD. Ціна SHEKEL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Rabbi Schlomo by Virtuals:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.82K USD
- зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals протягом дня — -5.17%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals до USD становила $ -0.000178012553576477.
За останні 30 днів зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000178012553576477
|-5.17%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Rabbi Schlomo by Virtuals: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.90%
-5.17%
--
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