Сьогоднішня ціна Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL)

Поточна ціна Rabbi Schlomo by Virtuals (SHEKEL) сьогодні становить 0.00325942 USD з ринковою капіталізацією $ 3.13M USD. Ціна SHEKEL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Rabbi Schlomo by Virtuals:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 175.82K USD

- зміна ціни Rabbi Schlomo by Virtuals протягом дня — -5.17%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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