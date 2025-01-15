Ціна R4RE (R4RE)
Поточна ціна R4RE (R4RE) сьогодні становить 0.00282814 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна R4RE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності R4RE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.32 USD
- зміна ціни R4RE протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін R4RE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни R4RE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни R4RE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни R4RE до USD становила $ -0.0007801698.
За останні 60 днів зміна ціни R4RE до USD становила $ -0.0008838599.
За останні 90 днів зміна ціни R4RE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0007801698
|-27.58%
|60 днів
|$ -0.0008838599
|-31.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін R4RE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Rare embodies a pioneering vision where art, technology, and community converge, blurring the lines between the physical and digital worlds to craft a unique immersive experience. In this future, the tactile beauty of art intersects with digital innovation, all powered by blockchain technology.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 R4RE до AUD
A$0.0045533054
|1 R4RE до GBP
￡0.0022907934
|1 R4RE до EUR
€0.0027432958
|1 R4RE до USD
$0.00282814
|1 R4RE до MYR
RM0.01272663
|1 R4RE до TRY
₺0.1003141258
|1 R4RE до JPY
¥0.446987527
|1 R4RE до RUB
₽0.2923165504
|1 R4RE до INR
₹0.2446623914
|1 R4RE до IDR
Rp46.3629434016
|1 R4RE до PHP
₱0.1660966622
|1 R4RE до EGP
￡E.0.142679663
|1 R4RE до BRL
R$0.0170819656
|1 R4RE до CAD
C$0.0040442402
|1 R4RE до BDT
৳0.3439866682
|1 R4RE до NGN
₦4.3915075106
|1 R4RE до UAH
₴0.1196586034
|1 R4RE до VES
Bs0.14989142
|1 R4RE до PKR
Rs0.788202618
|1 R4RE до KZT
₸1.5011201492
|1 R4RE до THB
฿0.0980798952
|1 R4RE до TWD
NT$0.0932720572
|1 R4RE до CHF
Fr0.0025736074
|1 R4RE до HKD
HK$0.0220029292
|1 R4RE до MAD
.د.م0.0284793698