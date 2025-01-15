Сьогоднішня ціна R4RE (R4RE)

Поточна ціна R4RE (R4RE) сьогодні становить 0.00282814 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна R4RE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності R4RE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.32 USD

- зміна ціни R4RE протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін R4RE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни R4RE.