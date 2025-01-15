Сьогоднішня ціна R34P (R34P)

Поточна ціна R34P (R34P) сьогодні становить 6.43 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна R34P до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності R34P:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD

- зміна ціни R34P протягом дня — +4.36%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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