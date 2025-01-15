Ціна R34P (R34P)
Поточна ціна R34P (R34P) сьогодні становить 6.43 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна R34P до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності R34P:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.04K USD
- зміна ціни R34P протягом дня — +4.36%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни R34P до USD становила $ +0.268399.
За останні 30 днів зміна ціни R34P до USD становила $ -2.5855775880.
За останні 60 днів зміна ціни R34P до USD становила $ -2.1310775390.
За останні 90 днів зміна ціни R34P до USD становила $ +0.288958630099396.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.268399
|+4.36%
|30 днів
|$ -2.5855775880
|-40.21%
|60 днів
|$ -2.1310775390
|-33.14%
|90 днів
|$ +0.288958630099396
|+4.71%
Останній аналіз цін R34P: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+4.36%
-25.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
R34P (R34P) is a soft fork and constructed as a secondary layer on Reflect Finance (RFI) project. R34P (R34P) token benefits every holder with a low-cost charge of 1% fee in every transaction on the blockchain, redistributes to every wallet holder automatically based on the amount of R34P token in their wallets and another 1% will be sent to 0x000 wallet that will automatically burn, reducing the circulating/ total supply.
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