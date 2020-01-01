Токеноміка QVRS (QVRS) Дізнайтеся ключову інформацію про QVRS (QVRS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QVRS (QVRS) Qvrse is a next-gen loyalty platform. With NFT collections and digital albums for loyalty, metaverse for interaction, and AI agents for engagement, brands can build fast and flexible loyalty programs that keep young audiences engaged, coming back, and providing valuable data in the process. As a B2B2C platform, Qvrse empowers brands with tools to create meaningful customer relationships and foster collaborations with other brands. Qvrse unlocks new value and drives deeper customer engagement in a connected digital ecosystem by enabling seamless digital asset interoperability and brand perk exchanges. KEY FEATURES Branded digital loyalty albums with gamified fields

NFT collections

Brand’s metaverse

Marketplace for digital rewards and perks

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Токеноміка та аналіз ціни QVRS (QVRS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QVRS (QVRS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,61M $ 3,61M $ 3,61M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 60,00M $ 60,00M $ 60,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,01M $ 6,01M $ 6,01M Історичний максимум: $ 0,112171 $ 0,112171 $ 0,112171 Історичний мінімум: $ 0,03587469 $ 0,03587469 $ 0,03587469 Поточна ціна: $ 0,060088 $ 0,060088 $ 0,060088 Дізнайтеся більше про ціну QVRS (QVRS)

Токеноміка QVRS (QVRS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QVRS (QVRS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QVRS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QVRS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QVRS, досліджуйте ціну токена QVRS в реальному часі!

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