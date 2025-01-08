Сьогоднішня ціна QVRS (QVRS)

Поточна ціна QVRS (QVRS) сьогодні становить 0.091323 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна QVRS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QVRS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.33 USD

- зміна ціни QVRS протягом дня — -10.13%

- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD

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