Ціна QVRS (QVRS)
Поточна ціна QVRS (QVRS) сьогодні становить 0.091323 USD з ринковою капіталізацією $ 5.48M USD. Ціна QVRS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QVRS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.33 USD
- зміна ціни QVRS протягом дня — -10.13%
- циркуляційна пропозиція – 60.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QVRS до USD становила $ -0.01029593938450408.
За останні 30 днів зміна ціни QVRS до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни QVRS до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни QVRS до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.01029593938450408
|-10.13%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін QVRS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-10.13%
-7.53%
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