Ціна QUSD (QUSD)
Поточна ціна QUSD (QUSD) сьогодні становить 0.96968 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна QUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності QUSD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.56 USD
- зміна ціни QUSD протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни QUSD до USD становила $ +0.01222263.
За останні 30 днів зміна ціни QUSD до USD становила $ +0.0692444609.
За останні 60 днів зміна ціни QUSD до USD становила $ -0.0267288413.
За останні 90 днів зміна ціни QUSD до USD становила $ +0.0711887045079952.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.01222263
|+1.28%
|30 днів
|$ +0.0692444609
|+7.14%
|60 днів
|$ -0.0267288413
|-2.75%
|90 днів
|$ +0.0711887045079952
|+7.92%
Останній аналіз цін QUSD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
+1.28%
+1.30%
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