Токеноміка QUP Coin (QUP) Дізнайтеся ключову інформацію про QUP Coin (QUP), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація QUP Coin (QUP) I started QUP because I was fed up with waiting in lines—whether it’s for a drink at a crowded bar or a bagel in the rain. It’s 2025, and we’re still stuck in physical lines like it’s the Stone Age. QUP is my attempt to fix that with a virtual queuing app that gives you control over your time. Our first app, DrinQUP, focuses on bars, letting you order drinks and know exactly when they’ll be ready, no elbowing through a mob required. It’s built on a patent-pending algorithm that predicts wait times by analyzing real-time data, like how fast bartenders are pouring or how many orders are ahead. The idea came from my MBA days studying supply chains—everyone in the chain should win, not just the people with the most cash. So, we created a system where you can pay a bit to skip ahead (we call it “Queue-UP”), but if that slows others down too much, those waiting get rewarded with QUP Coin. It’s about fairness and giving people options, whether you’re at a bar, a concert, or even a doctor’s office. We’re starting small with bars but built the core as an API so it can work anywhere lines are a problem. I’ve been funding this myself since 2019, and it’s been a slow grind, but we’re close to launching on Android and iOS this summer. It’s not just an app—it’s a way to value your time. Офіційний вебсайт: https://drinqup.com/ Whitepaper: https://drinqup.com/whitepaper Купити QUP зараз!

Токеноміка та аналіз ціни QUP Coin (QUP) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена QUP Coin (QUP), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 7,71M $ 7,71M $ 7,71M Загальна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B Циркуляційна пропозиція: $ 2,00B $ 2,00B $ 2,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 7,71M $ 7,71M $ 7,71M Історичний максимум: $ 0,02113102 $ 0,02113102 $ 0,02113102 Історичний мінімум: $ 0,0031048 $ 0,0031048 $ 0,0031048 Поточна ціна: $ 0,00385755 $ 0,00385755 $ 0,00385755 Дізнайтеся більше про ціну QUP Coin (QUP)

Токеноміка QUP Coin (QUP): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки QUP Coin (QUP) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QUP, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QUP, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QUP, досліджуйте ціну токена QUP в реальному часі!

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