Сьогоднішня ціна QUP Coin (QUP)

Поточна ціна QUP Coin (QUP) сьогодні становить 0,00717293 USD з ринковою капіталізацією $ 14,35M USD. Ціна QUP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності QUP Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни QUP Coin протягом дня — -31,84%

- циркуляційна пропозиція – 2,00B USD

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