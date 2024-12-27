Сьогоднішня ціна Quorium (QGOLD)

Поточна ціна Quorium (QGOLD) сьогодні становить 2,569.49 USD з ринковою капіталізацією $ 215.86M USD. Ціна QGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Quorium:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.37K USD

- зміна ціни Quorium протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 84.00K USD

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