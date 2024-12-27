Ціна Quorium (QGOLD)
Поточна ціна Quorium (QGOLD) сьогодні становить 2,569.49 USD з ринковою капіталізацією $ 215.86M USD. Ціна QGOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quorium:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 162.37K USD
- зміна ціни Quorium протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 84.00K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quorium до USD становила $ +1.67.
За останні 30 днів зміна ціни Quorium до USD становила $ -108.1983974610.
За останні 60 днів зміна ціни Quorium до USD становила $ -155.5214656380.
За останні 90 днів зміна ціни Quorium до USD становила $ -88.7265281786993.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +1.67
|+0.06%
|30 днів
|$ -108.1983974610
|-4.21%
|60 днів
|$ -155.5214656380
|-6.05%
|90 днів
|$ -88.7265281786993
|-3.33%
Останній аналіз цін Quorium: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.02%
+0.06%
-0.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Gold backed stablecoin pegged to troy ounce gold price
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