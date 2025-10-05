Інформація щодо ціни Quokka (QUOKKA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,44%

Актуальна ціна Quokka (QUOKKA) становить --. За останні 24 години QUOKKA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум QUOKKA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то QUOKKA змінився на +0,08% за останню годину, +0,00% за 24 години та на +11,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Quokka (QUOKKA)

Ринкова капіталізація $ 162,41K$ 162,41K $ 162,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 162,41K$ 162,41K $ 162,41K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Quokka — $ 162,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція QUOKKA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 162,41K.