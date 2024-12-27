Ціна Qumva Network (QMV)
Поточна ціна Qumva Network (QMV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 465.02K USD. Ціна QMV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Qumva Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.58 USD
- зміна ціни Qumva Network протягом дня — -46.73%
- циркуляційна пропозиція – 291.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Qumva Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Qumva Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Qumva Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Qumva Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-46.73%
|30 днів
|$ 0
|-93.31%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Qumva Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-62.79%
-46.73%
+14.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Qumva Network aims to create a decentralized social media platform powered by Web3.This innovative Qumva Network seeks to revolutionize the way people interact and engage online by providing a secure, transparent, and user-centric social networking experience.Qumva Network aims to create a decentralized social media platform powered by Web3.This innovative Qumva Network seeks to revolutionize the way people interact and engage online by providing a secure, transparent, and user-centric social networking experience
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