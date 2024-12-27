Сьогоднішня ціна Qumva Network (QMV)

Поточна ціна Qumva Network (QMV) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 465.02K USD. Ціна QMV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Qumva Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 871.58 USD

- зміна ціни Qumva Network протягом дня — -46.73%

- циркуляційна пропозиція – 291.00B USD

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