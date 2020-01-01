Токеноміка Quiztok (QTCON) Дізнайтеся ключову інформацію про Quiztok (QTCON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Quiztok (QTCON) Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge. Офіційний вебсайт: https://quiztok.com Whitepaper: https://quiztok.gitbook.io/qtcon_eng/ Купити QTCON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Quiztok (QTCON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Quiztok (QTCON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 12,10M $ 12,10M $ 12,10M Загальна пропозиція: $ 12,00B $ 12,00B $ 12,00B Циркуляційна пропозиція: $ 11,38B $ 11,38B $ 11,38B FDV (повністю розведена вартість): $ 12,75M $ 12,75M $ 12,75M Історичний максимум: $ 0,18656 $ 0,18656 $ 0,18656 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00106306 $ 0,00106306 $ 0,00106306 Дізнайтеся більше про ціну Quiztok (QTCON)

Токеноміка Quiztok (QTCON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Quiztok (QTCON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів QTCON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів QTCON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку QTCON, досліджуйте ціну токена QTCON в реальному часі!

Прогноз ціни QTCON Хочете знати, куди рухається QTCON? Наша сторінка прогнозу ціни QTCON поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена QTCON зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!