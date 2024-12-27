Ціна Quiztok (QTCON)
Поточна ціна Quiztok (QTCON) сьогодні становить 0.00151812 USD з ринковою капіталізацією $ 15.27M USD. Ціна QTCON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Quiztok:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.36K USD
- зміна ціни Quiztok протягом дня — +0.67%
- циркуляційна пропозиція – 10.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Quiztok до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Quiztok до USD становила $ -0.0001234386.
За останні 60 днів зміна ціни Quiztok до USD становила $ +0.0002128745.
За останні 90 днів зміна ціни Quiztok до USD становила $ +0.0000452286924275173.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.67%
|30 днів
|$ -0.0001234386
|-8.13%
|60 днів
|$ +0.0002128745
|+14.02%
|90 днів
|$ +0.0000452286924275173
|+3.07%
Останній аналіз цін Quiztok: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.72%
+0.67%
+4.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Quiztok is a knowledge-sharing platform that filters, refine and compresses scattered knowledge and information through a content format called Quiz so that everyone can coexist. Quiztok is also a knowledge sharing platform where people learn what they want to know and want to know about each other through various forms of quizzes. Quiz is a compact, fun way to communicate knowledge to quiz creators, and quiz takers can share the quiz creator's refined knowledge as they solve it. The Quiztok platform rewards quiz creators, quiz pools, and quiz curators with Quiztok tokens (QTCON), providing real value for sharing knowledge.
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